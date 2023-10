Repubblica annuncia: "Garcia vicino all'esonero, sulla panchina del Napoli può tornare Mazzarri"

Notizie Napoli - Rudi Garcia è vicino all'esonero da allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il tecnico francese è a un passo dal licenziamento, e al suo posto si fanno già alcuni nomi tra cui quello del grande ex Walter Mazzarri:

"I titoli di coda sono vicini, anche se Aurelio De Laurentiis ha mantenuto ieri uno strettissimo riserbo sulla vicenda, persino con i suoi collaboratori più diretti. Ma la lezione di calcio subìta dal Napoli contro la Fiorentina ha lasciato il segno e costerà quasi sicuramente la panchina a Rudi Garcia, uscito domenica sera dal campo tra i fischi dei 45 mila tifosi presenti al Maradona".

"Il tecnico francese non è riuscito a risolvere i problemi della squadra e pagherà quasi sicuramente con l’esonero i suoi errori, anche se cambiare allenatore in corsa non è mai facile e il presidente ha preferito per una volta non agire di impulso, prendendosi tutto il tempo necessario per arrivare a una decisione definitiva".

"La crisi dei campioni d’Italia è però aperta e circolano già i nomi dei possibili candidati per aprire un nuovo ciclo. Igor Tudor avrebbe i requisiti adatti per diventare una soluzione tampone. Walter Mazzarri sarebbe amarcord puro e una soluzione low cost. L’arrivo di Antonio Conte garantirebbe invece esperienza, appeal pure internazionale e una scarica di adrenalina per tutto l’ambiente, che sta vedendo sparire con deludente rapidità l’onda lunga di euforia dell’effetto scudetto".