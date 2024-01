Fatto Quotidiano, Ziliani: "Kvaratskhelia squalificato è la fotografia dello stato di salute del calcio italiano"

Napoli Calcio - Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano scrive del trattamento riservato a Khvicha Kvaratskhelia sotto l'aspetto dei falli subiti e non solo:

"Kvaratskhelia, è il giocatore che più contribuisce a regalare alla gente emozioni, suggestioni e spettacolo, e tuttavia non gode di alcuna tutela da parte degli arbitri: che anzi non solo permettono ai difensori di picchiarlo a man bassa (è stato così per Hateboer, Nandez, Cambiaso, ma la lista è infinita) con interventi ad alto rischio di infortunio, ma non tollerano che lui abbia la minima reazione: deve prenderle, tacere, non reagire e soprattutto non permettersi mai di fare, lui no, alcun fallo

Eppure, a fronte di sole 10 scorrettezze commesse in 20 partite, alla media di mezzo fallo a match, l’asso del Napoli è stato ammonito 5 volte; e finito in diffida è stato squalificato alla 20esima giornata dopo Napoli-salernitana 2-1 per un giallo rimediato per comportamento ostruzionistico (aveva ostacolato la rimessa in gioco di un avversario). Salterà quindi per squalifica la prossima partita, Lazio-Napoli, in calendario il 28 gennaio”