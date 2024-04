Faccia a faccia De Laurentiis-calciatori, ha fatto delle richieste

Blitz di Aurelio De Laurentiis ieri a Castel Volturno poco prima dell'allenamento del Napoli che sta preparando la prossima sfida di campionato contro il Monza. Servirà riscattare la brutta batosta per 0-3 contro l'Atalanta e per questo motivo c'è stato un incontro prima della seduta di allenamento della squadra con patron della Filmauro.

Incontro De Laurentiis con i calciatori del Napoli

Un faccia a faccia che era in programma da tempo e che il numero uno azzurro ha voluto avere ad otto giornate dal termine di una stagione a dir poco fallimentare per la squadra che porta lo scudetto sul petto. Ora al Napoli resta solo la speranza di un posto nell'Europa (Europa League o la Conference). Come spiega Il Mattino, De Laurentiis ha fatto delle richieste alla squadra. Il patron, nel chiuso delle quattro mura dello spogliatoio, ha parlato a viso aperto al gruppo per una ventina di minuti. Nessuna ramanzina, ma neppure nessun premio per il raggiungimento del minimo sindacale che sarebbe l'Europa senza le stelle della Champions. De Laurentiis ha avuto un atteggiamento da padre di famiglia, chiedendo a tutti il massimo impegno per chiudere in maniera dignitosa un campionato. Il presidente del Napoli si è spinto oltre ed ha parlato anche di futuro imminente.