De Laurentiis ha minacciato ritiro ad oltranza se si perde con la Roma: la reazione della squadra alla notizia

De Laurentiis è furibondo, ieri ha dato un aut aut a Di Lorenzo, squadra e Calzona si legge su Il Mattino. Il presidente ha voluto tenere dentro di sé tutta la rabbia accumulata dopo Empoli-Napoli dove ha scelto di restare in silenzio. Poi, dopo essersi consultato con Chiavelli e Micheli, ha preso questa decisione: se la squadra perderà come accaduto al Castellani sabato scorso, resterà in ritiro ad oltranza fino al termine della stagione. Ma qual è stata la reazione della squadra alla minaccia presidenziale?

Napoli in ritiro, l'ultimatum di De Laurentiis

Napoli - Stando a quanto si legge su Il Mattino, il ritiro ad oltranza è l'ultimo tentativo di De Laurentiis per provare a scuotere a squadra che non ha reagito all'ultimatum del presidente. Nessun big ha fatto una smorfia oppure ha accennato a qualche reazione. Più che alla clausura a tempo indeterminato - spiega Il Mattino - ad infastidire la squadra è il fatto che questa decisione sia stata presa autonomamente senza nemmeno essere discussa almeno con i senatori del gruppo. De Laurentiis non ha alcuna intenzione stavolta di mediare o discutere. Vuole una risposta sul campo.