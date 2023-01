Da Salerno - Difesa a pezzi in vista del Napoli: uomini contati per i granata

Notizie Napoli calcio - Archiviata la delusione di Coppa Italia contro la Cremonese, per il Napoli è già tempo di pensare alla sfida di sabato nel derby campano contro la Salernitana.

L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato il momento della Salernitana, ancora a caccia di soluzione per il rebus allenatore dopo l'esonero di Nicola. Intanto i granata perdono altri pezzi in difesa:

Fazio out per un infortunio muscolare, la Salernitana perde un’altra pedina in difesa dopo Bronn, anche lui indisponibile per il derby contro il Napoli: due assenze nel reparto arretrato dove è rientrato Gyomber nel secondo tempo con l’Atalanta e sarà disponibile Daniliuc che ha scontato a Bergamo il turno di squalifica. Il problema principale per la Salernitana è rappresentato proprio dai troppi gol subiti, la difesa granata con 35 reti al passivo è quella meno ermetica della serie A, reduce dalle 8 reti incassate contro l’Atalanta.