CorSport - Mistero Lobotka: con Garcia è finito nei sobborghi del villaggio

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come Stanislav Lobotka non sia più il fulcro delle uscite dal basso del Napoli. Lo scorso anno, passava tutto da lui mentre con Garcia sono cambiate le disposizioni tattiche.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport su Lobotka:

"Improvvisamente, Stanislav Lobotka si è ritrovato defilato rispetto al centro del proprio villaggio, lui che ha rappresentato l’idea, l’estro e pure altro in un passato c h e brilla di suo. Rudi Garcia ha un calcio che rifiuta di offrire all’avversario un riferimento. Garcia ha fatto da sé ed ha aggirato la questione: Lobotka resta chiaramente il regista ma non è l’unica fonte di ispirazione, e il Napoli del terzo posto e dello scudetto che s’è lasciato illuminare dal proprio genietto ha cominciato a cercare soluzioni alternative. Lobotka non è finito ai margini ma le (ormai rare) uscite dal basso non passano sistematicamente dallo slovacco".