Lecce, l'ex DT: "Il vero top player dei salentini è Sticchi Damiani. Cosa mi aspetto dalla gara contro il Napoli"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Umberto Quistelli, ex direttore tecnico del Lecce

“Sarà uno stadio gremito quello di Lecce che affronterà il Napoli e che vive una situazione incredibile anche dopo la morte di Graziano Fiorita. Darà l’anima e giocherà fino all’ultimo secondo questa partita importante. Il Lecce è una squadra rognosa, si deve salvare e quindi giocherà ogni partita con la bava alla bocca e darà l’anima per la salvezza. Corvino non si discute, ha una storia incredibile e sta facendo grandissime cose.

Non ho lavorato con lui, vero un giorno spero di lavorare con Corvino, c’era Meluso che guidava l’area tecnica all’epoca, ma il vero top player del Lecce è il presidente, Sticchi Damiani. Sono un uomo del sud quindi faccio il tifo esclusivamente per il Napoli anche perchè da buon barese abbiamo la stessa proprietà! Scherzi a parte, sono molto legato a Napoli anche per i miei trascorsi salernitani, amo la Campania, amo Napoli e sono un grande estimatore del Napoli”.