Colpo di scena Samardzic? CorSport: si è rifatta viva la Juve, il piano di Giuntoli

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Lazar Samardzic ci sarebbe l'ombra della Juventus. I bianconeri starebbero valutando l'acquisto del centrocampista per la prossima stagione. Il Napoli però conserva ancora un discreto vantaggio nella trattativa. Domani è atteso il padre di Lazar in Italia.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Domani è atteso in Italia il padre-agente del giocatore ed è verosimile che sulla sua agenda ci sia un contatto tutt’altro che secondario con il Napoli. AdL ha già prospettato la possibilità di un contratto quinquennale a scalare da 1,3 milioni, cui accompagnare un investimento di 20 milioni più 5 di bonus per convincere l’Udinese.

Anche perché all’orizzonte si è rifatta viva la Juventus, con Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli ora in bianconero, che però lo considera un’opzione più per la prossima stagione che per l’immediato"