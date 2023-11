Classifica infortunati squadre big della Serie A: il dato sorprendente sul Napoli

Calcio Napoli - Il tema infortunati è sempre d'attualità a Napoli dopo l'addio del precedente preparatore atletico Sinatti e l'arrivo di Rongoni. Questa estate molti si sono soffermati sui tanti incidenti di percorso che hanno visto protagonisti tanti calciatori del Napoli. Qualcuno ha anche messo in discussione la preparazione atletica di Rongoni. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto un interessante focus sugli infortuni delle quattro big della nostra serie A. Napoli, Inter, Milan e Juventus.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Numero di infortuni in stagione per le candidate allo scudetto: Milan 19, Juventus 10, Napoli 8, Inter 6. Partite di A saltate nel complesso: Milan 37, Juventus 26, Napoli 21, Inter 18. Pioli domenica a Napoli ha giocato il secondo tempo con la sua terza scelta a destra (Luka Romero) e il suo quinto centrale in difesa (Marco Pellegrino). Il copione ha voluto che entrambi fossero protagonisti negativi dei gol di Politano e Raspadori. Il calcio sa essere crudele".