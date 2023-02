Caso biglietti Eintracht-Napoli, 8mila richieste per 2600 tagliandi! Tifosi imbufaliti

L’entusiasmo è alle stelle intorno al Napoli, e ieri mattina i 2600 biglietti disponibili per il settore ospiti di Francoforte in vista del match di Champions League con l'Eintracht sono stati polverizzati in soli venti minuti, non senza polemiche come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Caso biglietti Eintracht-Napoli

Erano almeno 8mila i tifosi in coda virtuale per acquistare il tagliando, e solo una parte degli abbonati è riuscita ad acquistare il biglietto per il Deutsche Bank Park. Parecchi tifosi si sono imbufaliti per l’impossibilità ad accedere all’acquisto: avendo ottenuto un codice che dava diritto all’acquisto, pensavano già di avercela fatta, ma in fin dei conti solo uno su tre di fatto ha trovato posto.

