Caos TikTok, CorSport: Osimhen voleva scuse pubbliche del Napoli, ecco perchè il suo umore è peggiorato

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen e il Napoli non sono mai stati così lontani: un video di 15 secondi e un altro di 14 sull’account TikTok ufficiale hanno innescato una serie di reazioni che hanno aggravato la frattura tra l’attaccante e il club fino a renderla quasi insanabile. Ne parla il Corriere dello Sport.

Victor Osimhen s’è incavolato di brutto dopo aver visto i due video:

“Li ha visti e si è irritato tremendamente; si è sentito preso in giro, ridicolizzato e ha chiesto a più riprese di rimuoverli immediatamente per un paio di giorni. Ma i tempi di reazione non sono stati ritenuti rapidi. E così martedì è esploso definitivamente a fine allenamento. Dopo la rifinitura al Maradona.

Tra l’altro, avrebbe gradito un comunicato di pubbliche scuse, ma il club ha ritenuto sufficienti quelle in privato. E così il suo umore è peggiorato”