Calzona può ancora restare a Napoli: sei partite per convincere ADL ma in pole c'è Pioli

Francesco Calzona ha ancora qualche freccia nel suo arco. Sei partite possono servire anche a lui come biglietto da visita per il futuro, ma intanto il suo bilancio al Napoli è positivo.

Calzona può ancora restare a Napoli

Tenendo conto da dove è partito. Lui non è affascinato dall’idea di restare qui nello staff, vuole continuare come capo-allenatore. E intanto si tiene stretto il contratto di ct della Slovacchia. Ma in questa corsa, ora è Pioli che appare il favorito. Forse più di Italiano. Sicuro davanti a Gasperini. Ma il rossonero sa che sono in questi quattro giorni che il Milan deciderà se tenerlo oppure no. Stasera il derby di Europa League con la Roma, lunedì quello di Milano con l’Inter.