Il Roma - L'agente di Kvaratskhelia tra i possibili ospiti del film scudetto: dice di avere offerte, potrebbe parlare con Chiavelli e Manna

Calciomercato SSC Napoli - Per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia De Laurentiis non teme (quasi) nulla. Il presidente del Napoli sa che la trattativa per il rinnovo non sarà facile, ma confida sulla volontà del giocatore. L’attaccante georgiano non lo ha confidato a lui direttamente, ma parlando con chi gli è vicino a Napoli ha spiegato che non desidera andar via. L’esterno ha nella sua testa un “progetto” pluriennale in maglia azzurra. Due stagioni sono andate, e sarà giusto fare almeno la terza.

Per lui è stata un’annata molto importante dal punto di vista personale. Si è sposato quasi un anno fa, ma soprattutto è pronto a diventare padre. Inoltre, professionalmente ha raccolto la grande gioia della qualificazione all’Europeo con la sua Georgia, la prima nella storia. Kvara sente di essere grato a Napoli. Vita personale e professionale si intrecciano: anche lui, come quasi tutti i compagni di squadra, si sente in colpa e deluso per la brutta stagione che gli azzurri stanno vivendo.

Nella sua testa c’è la rivalsa e la voglia di tornare a rivedere i tifosi felici. Mai aveva sentito un fischio del pubblico, e non vorrebbe lasciare Napoli con questo ricordo. Inoltre, anche se con la moglie non ha ancora deciso, potrebbe far nascere il figlio in Italia e farlo crescere a Napoli nei primi mesi, complice il clima favorevole rispetto al freddo della Georgia.

Kvara ritiene che in città si viva bene e che ci siano le condizioni giuste. Non solo per il clima, ma anche per gli amici che l’azzurro si è fatto in questi due anni. E soprattutto, archiviato il campionato, la testa sarà solo all’Europeo. Ecco perché non c’è spazio per volere andare via a tutti i costi. All’estero per giunta, a fare un’altra vita. Adesso proprio no, tra un anno forse. Ma intanto deve rinnovare: i tempi sono maturi.

Ci penserà Mamuka Jugeli, il suo agente: è atteso in Italia. Parlerà sicuramente con Chiavelli e probabilmente anche con Manna. Dovrebbe essere tra gli ospiti per la "prima" di Sarò con Te giovedì a Napoli. Dice di avere offerte dal Barcellona, forse anche dal City. Si parla pure di Newcastle e Aston Villa. Si tratterebbe di interessamenti spontanei, perché il procuratore del georgiano avrebbe spiegato di non averlo mai proposto, in quanto in attesa di rinnovo.

I patti taciti dovrebbero essere proprio di questo tipo. Rinnovo, e poi in futuro si vedrà. Ma Kvara vuole uno stipendio importante: potrebbe chiedere 5 milioni a stagione, forse di più. Le idee di De Laurentiis sono diverse: tre milioni, forse tre e mezzo. Si punterà alla via di mezzo: 4 milioni per strappare le firme. Probabilmente una clausola: ma solo se la chiederà il giocatore, e che difficilmente De Laurentiis fisserebbe sotto i 100 milioni. Una partita tutta da giocare.