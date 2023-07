Gazzetta - Mancano i sostituti di Lobotka e Anguissa: Raspadori è sprecato da mezzala

Calcio Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli ha bisogno di rinforzi a centrocampo. Il quotidiano pone l'attenzione sulle alternative ai titolari che in questo momento sono Coli Saco, Demme ed anche Raspadori che ad un certo punto è stato provato mezzala nel test amichevole di ieri pomeriggio.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Detto questo, il sovraccarico al ginocchio che ha costretto ai box Lobotka ha messo in evidenza come la coperta azzurra in mezzo al campo sia al momento corta, vista la concomitante assenza di Elmas (fermo per affaticamento). Dietro al tridente titolare, infatti, ieri c’erano solo Demme e il giovane Coli Saco: manca ancora un’alternativa di valore ad Anguissa (che farà la Coppa d’Africa e Ndombele non c’è più) e un vice Lobotka vero, visto che Demme sembra destinato ad altri lidi.

L’esperimento di Raspadori mezzala è durato poco: Jack lì è sprecato, giusto alzarne il raggio d’azione e portarlo sulla trequarti, dove può far male alla difesa avversaria. Ma allora per il piano B (4-2-3-1) serve per trovare nuovi equilibri. E nuove alternative. Ma va preparato al meglio per poterlo utilizzare al meglio".