Cajuste convocato per Bologna-Napoli? CorSport: la decisione di Garcia

Calcio Napoli - Se nell'elenco dei convocati per Bologna mancherà certamente Amir Rrahmani, potrebbe però esserci un rientro in extremis piuttosto importante per Rudi Garcia in questo mini tour de force che attende il Napoli da domani a Bologna. Stando a quanto si legge stamattina sul Corriere dello Sport, il centrocampista Cajuste (assente con il Braga) ha qualche opportunità di essere convocato.

