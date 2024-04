CorSport - Il Napoli accelera per Buongiorno: valutazione top del Torino

Il Napoli prova l'affondo per Alessandro Buongiorno del Torino si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Gli azzurri, che già lo scorso gennaio avevano sondato il difensore centrale granata, stanno provando a bruciare la concorrenza in vista del mercato estivo dove il Napoli vuole regalarsi un rinforzo di spessore in quella zona di campo dopo il fallimento post Kim.

Il Napoli vuole Buongiorno

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l'interessamento del Napoli per il difensore Buongiorno del Torino. Cairo vuole monetizzare al massimo la cessione ed avrebbe sparato una cifra top per questo ragazzo cresciuto proprio nel settore giovanile granata: