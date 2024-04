Arrivano tre buone notizie per Calzona in vista di Napoli-Roma

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela cos'è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la disfatta di Empoli. Il quotidiano si sofferma sulle scelte in vista di Napoli-Roma:

"Con il recupero di Olivera e i due rientri dalle squalifiche di Rrahmani e Mario Rui gli azzurri saranno al completo contro la Roma e dovranno reagire da uomini al clima di contestazione che li attende al Maradona. Di obiettivi di classifica non ha più alcun senso parlare e nelle ultime cinque partite si gioca per l’onore e la maglia. Ai tifosi non interessa più sapere di chi è stata la colpa, bisogna chiudere con dignità la stagione".