Napoli - Il Mattino analizza la questione allenatore Napoli e parla di Antonio Conte:

Ironia della sorte, ieri a Torino c'era anche Antonio Conte in tribuna per assistere al match tra i granata e i campioni d'Italia. La presenza dell'ex Ct azzurro - accostato sulla panchina del Napoli per il dopo Garcia - ovviamente non è passata inosservata.