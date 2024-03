In 16 giorni Calzona ha fatto più di Garcia e Mazzarri

In 16 giorni ha cambiato il Napoli, rimesso calciatori nella loro posizione, dato un'identità ad una squadra che aveva il tasto dell'interruttore pigiato su 'off'. Cosa vogliamo chiedere di più in questo momento a Calzona? Qualcuno gli ha imputato il fatto che la sua formazione continua a prendere gol. Un dato oggettivo per carità, ma che dà la sensazione di voler trovare un pelo nell'uovo nella gestione finora del tecnico calabrese che ha rimesso in carreggiata, a tempo di record, un Napoli che segnava poco ed in crisi d'identità.

C'è tanto da lavorare, Calzona lo sa. Da allievo di Sarri, uno che ha fatto dei movimenti difensivi un'arma importante a Empoli e Napoli, certamente proverà in qualche modo a limare quei vuoti fisiologici dettati anche da mancanza di lucidità e soprattutto attenzione.

Il Napoli allunga la sua striscia consecutivi di risultati. Un segnale che si è trovata una continuità dopo le montagne russe vissute con Rudi Garcia ed il periodo totalmente negativo con Walter Mazzarri alla guida. Calzona, con 2 vittorie e 3 pareggi (di cui 1 in Champions), sta riuscendo lì dove i suoi predecessori hanno fallito. Garcia ha avuto un ritiro, una sessione di mercato estiva e mesi per allenare il suo Napoli. Mazzarri invece è riuscito nell'impresa di far rimpiangere il francese in tutto e per tutto, una sorta di record in negativo se vogliamo. L'emblema fu proprio quel Torino-Napoli dove si realizzò il fallimento totale dell'amico di famiglia come lo ha chiamato il presidente De Laurentiis.

Calzona arrivato in fretta e furia, con un auto a noleggio, senza vivere di rendita del passato e con una grande umiltà ha rimesso (in parte) le cose a posto. Nel Napoli adesso si intravede una normalità, un dettaglio non scontato per cosa si è visto nei mesi precedenti sul rettangolo verde di gioco. Da Torino-Napoli a Napoli-Torino sembra passata quasi un'era. Calzona in 16 giorni ha fatto più di Garcia e Mazzarri. Ora c'è il ritorno di Champions contro il Barcellona. Passare il turno sarebbe una bel salvagente per il futuro degli azzurri, ma occhio a non pretendere tutto da Ciccio. In poco più di due settimane ha già fatto un mezzo miracolo.

