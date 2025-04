Formazioni ufficiali Monza-Napoli: Caprari-Mota per i lombardi, Conte lancia Rafa Marin e Spinazzola

Formazioni ufficiali Monza-Napoli: match importantissimo per gli uomini di Antonio Conte di sabato santo. Con la speranza di trovare poi una gradita sorpresa nell'uovo di Pasqua domani.

Gli azzurri, giocando in anticipo questa volta, hanno infatti l'opportunità per mettere pressione all'Inter agganciandola in classifica. Poi occhi sul match del Dall'Ara con Bologna-Inter che è già costato uno scudetto ai nerazzurri tre anni fa, in quel caso poi alla fine a favore del Milan.

La speranza per i tifosi partenopei è che la storia si possa ripetere, ma prima di tutto sarà fondamentale vincere all'U Power Stadium contro un Monza ormai già in Serie B ma che gioca per la dignità in questo rush finale.

Bisogna assolutamente evitare trappole come nei casi di Como e Venezia e la vittoria larga con l'Empoli di lunedì scorso al Maradona dà fiducia in tal senso.

Guai a sbagliare: serviranno 6 vittorie su 6 in Serie A in questo finale per sognare. A partire da stasera.

Formazioni ufficiali Monza-Napoli: stiamo per conoscere le scelte degli allenatori.

Formazioni ufficiali Monza-Napoli

Monza (3-5-2): Turati; Carboni, Caldirola, Pedro Pereira; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota.

A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Gagliardini, Urbanski, Sensi, Forson, Palacios, Ganvoula, Petagna, Martins, Vignato, Ciurria. All.: Nesta

Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Spinazzola, Lukaku

A disp.: Turi, Scuffet, Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Mazzocchi, Raspadori, Anguissa. All.: Conte

Programma 33a giornata Serie A

Monza-Napoli sabato 19 aprile, ore 18.00

sabato 19 aprile, ore 18.00 Roma-Verona sabato 19 aprile, ore 20.45

sabato 19 aprile, ore 20.45 Empoli-Venezia domenica 20 aprile, ore 15.00

domenica 20 aprile, ore 15.00 Bologna-Inter domenica 20 aprile, ore 18.00

domenica 20 aprile, ore 18.00 Milan-Atalanta domenica 20 aprile, ore 20.45

domenica 20 aprile, ore 20.45 Torino-Udinese lunedì 21 aprile, ore 12.30

lunedì 21 aprile, ore 12.30 Cagliari-Fiorentina lunedì 21 aprile, ore 15.00

lunedì 21 aprile, ore 15.00 Genoa-Lazio lunedì 21 aprile, ore 18.00

lunedì 21 aprile, ore 18.00 Parma-Juventus lunedì 21 aprile, ore 20.45

Questo weekend è dunque la prima curva potenzialmente decisiva per la corsa scudetto.