UFFICIALE - SSC Napoli, finisce la collaborazione con l'Ortopedia Ruggiero: ha creato anche le maschere di Osimhen

Dopo quattordici anni termina la collaborazione tra la SSC Napoli e l'Ortopedia Ruggiero che aveva realizzato, tra le altre cose, anche le mascherine di Victor Osimhen:

"Ortopedia Ruggiero desidera esprimere la sua profonda gratitudine alla Società Sportiva Calcio Napoli, al Presidente, agli allenatori, ai medici, ai fisioterapisti, alle altre maestranze dello staff e a tutti gli straordinari atleti che hanno fatto parte di questa prestigiosa squadra nel corso degli anni. Da un sodalizio iniziato nel lontano 2009, Ortopedia Ruggiero è stata onorata di servire come fornitore ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, contribuendo a supportare il benessere e le prestazioni dei calciatori e, di conseguenza, al successo della squadra. È stato un percorso di eccellenza, in cui abbiamo condiviso vittorie e sfide. Nel corso degli anni, abbiamo fornito una vasta gamma di servizi altamente specializzati, tra cui esami baropodometrici, analisi del passo, valutazioni posturali, gait analysis eseguita direttamente sul campo, e abbiamo operato da un'officina mobile completamente attrezzata con le più moderne tecnologie. Abbiamo inoltre offerto plantari su misura ad altissime prestazioni, ortesi personalizzate, tutori su misura e maschere protettive in carbonio, il tutto con l'obiettivo di garantire il massimo supporto e ottenere le migliori performance per gli atleti e lo staff.

Tuttavia, a partire da quest'anno, il nostro rapporto di fornitura ufficiale si è concluso. Ortopedia Ruggiero ringrazia la Società Sportiva Calcio Napoli per la fiducia accordataci in questi anni e per l'opportunità di collaborare con uno dei club calcistici più prestigiosi d'Europa. In aggiunta, desideriamo comunicare che la nostra competenza e dedizione rimarranno a disposizione di alcuni dei principali club europei, e ci impegniamo nel continuare a contribuire al loro successo e all'eccellenza nelle prestazioni sportive. Infine, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alla famiglia De Laurentiis, che ha sostenuto la squadra e ha contribuito a creare un ambiente di eccellenza nello sport calcistico italiano. Ci auguriamo il massimo successo per il futuro della Società Sportiva Calcio Napoli e rimaniamo grati per l'opportunità di essere stati parte integrante di questa incredibile avventura sportiva".