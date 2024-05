Staff Conte, Kiss Kiss Napoli: via libera a Sinatti preparatore, poi almeno quattro collaboratori in azzurro

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ciro Ferrara lascia DAZN per andare a fare il collaboratore di Antonio Conte al Napoli? Al momento non c’è correlazione tra le due cose. I segnali sullo staff? Sarebbe abbastanza snello: Conte si è detto particolarmente contento all’idea di avere Francesco Sinatti, come suo vice ci sarebbe Cristian Stellini, poi due collaboratori tecnici, un match analyst ed eventualmente un preparatore dei portieri”