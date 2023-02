Terremoto 7.9 in Turchia, terrore per la famiglia Mertens: allerta tsunami rientrata in Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Il bilancio delle vittime è gravissimo, con centinaia e centinaia di morti e dispersi, soprattutto in Siria, dove la situazione era già grave a causa del conflitto in corso.

Terremoto in Turchia

Il terremoto ha anche generato una allerta tsunami in tutto il Sud Italia, con il rischio che le coste di Sicilia, Calabria e Puglia venissero investite dalle onde generate dalla scossa. Per fortuna l'allerta tsunami è subito rientrata alle prime ore di questo mattino. Inizialmente era stata sospesa anche la circolazione ferroviaria a scopo precauzionale, ma anche i treni sono ripartiti alle prime luci dell'alba.

Mertens

Ultime notizie. Grande terrore anche per la famiglia Mertens, con l'ex attaccante del Napoli che vive proprio ad Istanbul, in Turchia, assieme a sua moglie Kat e suo figlio Ciro. Per sua fortuna la zona di Istanbul non è stata direttamente coinvolta dalla scossa, si trova a quasi 1000 kilometri di distanza e al momento non sembrano esserci danni ingenti nella capitale turca.

Numerose scosse di assestamento hanno seguito, la prima, con la più forte, 11 minuti dopo, di magnitudo 6,7. Il terremoto è stato avvertito anche in Libano, Grecia, Israele e Cipro.