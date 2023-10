Sky - 13 punti di sutura per Fabio Grosso: ha rischiato di perdere un occhio! | FOTO

Ultime notizie - È il giorno delle reazioni dopo la follia ultrà di ieri sera a Marsiglia, dove il bus che portava allo stadio il Lione per la sfida di campionato al "Vélodrome" contro l'Olympique, che vedeva anche il derby in panchina tra Fabio Grosso e Rino Gattuso, è stato assaltato da gruppi di tifosi dell'OM che hanno lanciato sassi e infranto i vetri del veicolo. Ferito Fabio Grosso, a cui - come rivela Sky Sport - sono stati applicati 13 punti di sutura. Il match non è stato disputato, ma a rischiare davvero è stato Fabio Grosso: ha rischiato davvero di perdere un occhio, perché i punti gli arrivano fino alla palpebra.