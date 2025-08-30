Oriali a DAZN: "C'è un motivo se prendiamo calciatori dalla Premier! La squadra migliorerà, su Lucca..."

Notizie Napoli calcio - Gabriele Oriali è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Cagliari:

“Napoli in forma? Vista la prima uscita stiamo bene, ma è ancora presto per essere in forma. Gradualmente la squadra migliorerà”.

Presi tanti giocatori dalla Premier League? Ritengo il campionato europeo più competitivo quello inglese. Se prendi calciatori da lì, vai sul sicuro”.

Crescita a livello caratteriale? Rispetto all’anno scorso siamo cresciuti, portando idee e disciplina. Quando siamo arrivati abbiamo avuto la fortuna di trovare un gruppo disponibile, nonostante la stagione precedente. Si lavora su quello, ma servono calciatori predisposti a determinati sacrifici. L’anno scorso ha vinto la squadra, non il singolo, capendo che con sacrifici si può arrivare ad obiettivi importanti”.

Su Lucca: “Lukaku per noi è un giocatore determinate e decisivo, un riferimento in campo e fuori. Si tratta anche di un uomo spogliatoio che si fa sentire. Lucca deve capire alcuni tipi di gioco, il mister è esigente. Ce la mette tutta ed in breve tempo si integrerà”.