Inter, Inzaghi mette pressione al Napoli: "Scudetto? Non dipende più da noi! Veniamo da una settimana storta, ma..."

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter, ecco alcuni passaggi:

Cosa si aspetta da domani?

"I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario finora, l'ultima settimana non cancella il lavoro fatto da quattro anni, con tantissimi paletti e tantissima chiarezza da parte della società. Nelle ultime tre partite dovevamo fare meglio, ma dopo quattro anni siamo qui a competere su tutti gli obiettivi, quando qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia. Non mi sentirete mai parlare male dei miei ragazzi o della società, è grazie a loro che siamo riusciti a fare bene in questi quattro anni, andando al di là di ogni più rosea aspettativa".

È il momento più difficile sulla panchina dell'Inter?

"Quando stai affrontando una semifinale di Champions non è il momento più difficile... C'è entusiasmo, poi veniamo da una settimana storta e domani dovremo essere bravi in tutto per venire a capo di una grande avversaria".

Dov'è il confine tra la pressione di dover fare qualcosa e l'ambizione di realizzare un sogno?

"L'ambizione ci deve essere sempre, l'abbiamo dimostrato sempre. Non sappiamo come finirà la stagione: il campionato non dipende più da noi, in Champions siamo nelle migliori squadre d'Europa. I ragazzi hanno dato tutto, l'ultima settimana non è stata positiva ma la squadra farà questa semifinale con tantissima voglia e poi vedremo chi andrà in finale".

Flick ha detto che si aspetta una reazione dall'Inter. Pensa che abbia ragione?

"Chiaramente. Veniamo da una brutta settimana, che non cancella il lavoro fatto, ma sapevamo che dovevamo fare meglio. Per quanto riguarda impegno, dedizione, attaccamento alla maglia, questi ragazzi sono poco criticabili: mettono in campo un impegno folle e la prova di quello che dico io l'abbiamo avuta anche dopo la partita con la Roma. La curva si è unita ai ragazzi, avevamo perso una partita giocando in quel modo: la squadra ha capito quanto la nostra gente abbia realizzato che nel secondo tempo abbiamo messo tutto in campo".