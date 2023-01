Napoli-Cremonese, i convocati: out Kvaratskhelia e Demme, il motivo

Ultime notizie Coppa Italia - Seduta mattutina di rifinitura per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese per l'ottavo di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Maradona (ore 21).

I convocati e il report dal sito ufficiale SSC Napoli:

La squadra ha svolto attivazione e risveglio muscolare in palestra. Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. A Diego e a sua moglie i migliori auguri da parte di tutto il Napoli.