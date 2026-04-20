Sorrentino: "Non si è salvato uno solo del Napoli ma la differenza l'ha fatta il ritmo: Lazio a trecento all'ora"

Ultime notizie SSC Napoli - Durante la nuova Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino ha commentato la prestazione del Napoli contro la Lazio:

“Dopo il pareggio di Parma e la sconfitta con la Lazio, gli azzurro da che erano secondi, adesso rischiano che la Juventus magari arrivi e possa sorpassarla, quindi l’obiettivo non è ancora stato centrato.

Eh, c’è da dire una cosa: secondo me ieri, peggio di così non potevi giocare. Nel senso che proprio tutti i calciatori del Napoli hanno fatto male, nessuno si salva. Questo è un chiaro contraccolpo del pareggio col Parma.

Ma secondo me il fulcro di ieri è stato che la Lazio ha giocato a un ritmo superiore. E dalla lavagna di Lele si vedeva benissimo, perché non c’era un passaggio, non c’era la possibilità di fare un triangolo. La Lazio ha chiuso tutte le linee di passaggio e si passavano la palla tra di loro, forzando la giocata, e niente: loro ripartivano a trecento all’ora.

Quindi alla base c’è il ritmo. Secondo me Conte non gliela fa neanche rivedere la partita, perché è stato talmente troppo brutto. Quindi pensiamo che sia solamente stata una giornata storta da parte di tutti e che questa batosta gli possa servire per queste partite che restano”