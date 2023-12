Lutto SSC Napoli: è morto l'ex capitano e dirigente Antonio Juliano

Napoli Calcio - Un grave lutto ha colpito la S.S.C. Napoli e tutta la città. Ci ha lasciato Antonio Juliano, ex storico capitano della squadra partenopea con cui ha totalizzato ben 505 presenze. Totonno era stato anche dirigente del Napoli portando Krol e Maradona in azzurro. Successivamente, nella stagione 1997-98 e 1998-99 tornò come dirigente in azzurro. Juliano aveva 80 anni.

A riportare la notizia della scomparsa di Antonio Juliano è stato il giornalista, nonché vice direttore nazionale Tgr Rai, Antonello Perillo con un tweet: