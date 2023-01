Notizie Calcio - Minuto di silenzio su tutti i campi di calcio in questo weekend. Su tutti i terreni di gioco dei campionati nazionali verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC dal 2014 al 2018, su disposizione della FIGC. Inoltre in segno di lutto le bandiere del palazzo di Via Allegri - sede della Federazione - e del centro tecnico di Coverciano sono tenute già a mezz’asta.