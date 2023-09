Lecce-Napoli 0-4, grande esultanza dei napoletani in trasferta a Via del Mare | VIDEO

Lecce-Napoli 0-4, il nostro inviato Pasquale Cacciola si fionda all'esterno del settore ospiti dello stadio Via del Mare di Lecce per raccogliere le opinioni dei tifosi napoletani in trasferta.

Grande entusiasmo per la vittoria di questo pomeriggio, guardate come esultano i tifosi in diretta su CalcioNapoli24.