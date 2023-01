Kvaratskhelia riceve un meraviglioso regalo prima della Roma | FOTO

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei principali protagonisti di questo fantastico girone d'andata del Napoli primo a 50 punti. Nelle ultime settimane il georgiano ha avuto qualche problemino fisico, restando fuori per le gare contro Cremonese e Salernitana. Ad inizio settimana è però tornato ad allenarsi a pieno ritmo con il gruppo, e nelle scorse ore ha ricevuto a Castel Volturno un regalo speciale direttamente nelle sue mani: si tratta di un suo ritratto realizzato da Luca Ascione, un artista napoletano che da svariati anni rende omaggio ai giocatori di Serie A con dei quadri. Il calciatore si è detto entusiasta di questo splendido regalo e ha ringraziato l'artista, mostrandosi in ottima forma. Clicca su foto allegate per vedere: