Kvaratskhelia-Osimhen, solo altre due coppie hanno segnato più di loro

Napoli Calcio - Kvaratskhelia-Osimhen, la coppia migliore in assoluto in questo momento in Italia. Bisogna andare solo all’estero, infatti, per trovare un tandem ancor più letale numeri alla mano.

Kvaratskhelia-Osimhen, solo due coppie con più gol in Europa

Ne sono due per l’esattezza: uno del Manchester City, l’altro del PSG. Parliamo ovviamente della coppia Haaland-Foden in Premier League - con numeri mostruosi soprattutto per l’attaccante scandinavo - e di Mbappé-Neymar in Francia. 32 gol in due in campionato per la prima coppia, 25 per la seconda. Seguono appunto gli azzurri con 24 reti in due. Si parla in tutti e tre casi solo dei rispettivi campionati.