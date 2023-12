Kvaratskhelia accusa le assenze di due compagni?

Napoli - Khvicha Kvaratskhelia non ha giocato una delle sue migliori partite da quando veste la maglia del Napoli, ed una delle ragioni potrebbe essere anche negli infortuni di Mario Rui e Mathias Olivera.

A rivelarlo è stato Walter Mazzarri, intervenuto a Dazn nel post partita di Juventus Napoli:

"I ragazzi devono ritrovare la condizione migliore e la lucidità che servono per vincere le partite. Quando una squadra è abituata a vincere poi ha un contraccolpo quando non riesci ad esprimerti con tranquillità. Kvara è forte e non dimentichiamo che non abbiamo più i terzini che spingono a sinistra che possono liberarlo. Siamo in emergenza e lui accusa le assenze dei compagni"