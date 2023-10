Goal.com anticipa - Pallone d'Oro 2023, ecco la posizione finale di Osimhen e Kvaratskhelia

Ultime notizie Napoli - La notizia era nell'aria da settimane, con Leo Messi che trionfa e vince il Pallone d'Oro 2023. La vittoria al Mondiale in Qatar con l'Argentina ha avuto un grosso peso sulla scelta di quest'anno, sicuramente.

E in attesa della cerimonia ufficiale di questa sera, Goal.com anticipa quella che dovrebbe essere la classifica della Top 20 del Ballon d'Or con Kvaratskhelia e Osimhen protagonisti:

Messi Haaland Mbappé Vinicius Jr De Bruyne Rodri Gündogan Victor Osimhen J. Alvarez Lewandowski Bellingham B. Silva Benzema Khvicha Kvaratskhelia Lautaro Martinez Saka E. Martinez Odegaard Salah Musiala

Un traguardo storico anche per la storia del Napoli, senza precedenti: gli unici calciatori che riuscirono ad entrare nella Top 20 furono Cavani nel 2013 e Higuain nel 2016 fermandosi però al 20º posto. La posizione raggiunta da Osimhen, in Top 10, e Kvaratskhelia 14esimo non ha precedenti nella storia della SSC Napoli.