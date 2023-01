Napoli: Elmas l'arma in più di Spalletti nel 2023, maglia da titolare e rinnovo

Il 2023 del Napoli è iniziato in crescita. Dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro, la vittoria con la Sampdoria senza subire niente e poi la dominante partita contro la Juventus. Sono in pochi i giocatori del Napoli che hanno convinto in tutte e tre le partite, uno di questi è sicuramente Elif Elmas.

Napoli: Elmas la nuova arma di Spalletti

Napoli - Nella sconfitta con l'Inter è stato uno dei migliori, nonostante sia entrato a 15 minuti dalla fine. Con Sampdoria e Juventus è addirittura andato in gol. Sembra ormai lontano quel giorno di metà ottobre 2022 per Elmas, quando una storia sui social del giocatore creò una piccola polemica (subito spenta) riguardo il suo minutaggio in campo.

Da quel momento in poi il rapporto tra Elmas e il Napoli sembra essere cambiato totalmente (in maniera positiva). Perché Spalletti ha ribadito al giocatore la fiducia e la dimostrazione è arrivata quando ha iniziato a lanciarlo titolare in partite importanti anche a causa dell'infortunio di Kvara. Ora anche i numeri sono sempre più dalla parte di Elmas e il giocatore del Napoli che è in grande fiducia vuole approfittare di questo momento.

Elmas Napoli: i numeri di stagione

Sono già 5 gol in Serie A e l'obiettivo è quello di superare il record stagionale dello scorso anno (7). Ma Elmas negli ultimi mesi è diventata la vera ama di Spalletti che può pensare di cambiare le gerarchie nel Napoli. Nelle ultime 6 partite di campionato ha segnato 4 gol, ben 2 su 3 sono arrivati in queste tre partite del 2023. Quello che per Elmas può diventare l'anno della definitiva consacrazione con la maglia azzurra. Il jolly del Napoli ha ancora 23 anni e Spalletti riesce a contare su di lui in tante posizioni in campo. Ieri anche da esterno destro dopo l'infortunio di Politano. Giocate di qualità eleganti, fisicità in fase difensiva e concretezza con il gol che ha 'ammazzato' definitivamente la Juventus. Ora ha scavalcato anche Lozano nelle gerarchie e vuole prendersi la maglia da titolare e da protagonista nel Napoli.

Calciomercato Napoli: contratto Elmas

Calciomercato Napoli - Questa crescita di Elmas potrebbe riaprire il discorso rinnovo tra il Napoli e il giovane talento macedone. Perché il suo contratto è in scadenza 2025. Il Napoli valuta la cessione di Lozano e per questo, ancor di più, si può pensare al rinnovo di Elmas in casa Napoli. Intanto, il giocatore si gode il momento ed è pronto a prendersi la maglia da titolare azzurra.