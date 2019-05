Discorso De Laurentiis, il presidente lancia un segnale sul mercato: "Alla fine dell'estate spero di rivedervi tutti!"

Ieri la cena a Villa D'Angelo in via Falcone, zona collinare di Napoli. Gli azzurri si sono ritrovati come di consueto nella cena di fine stagione calcistica. Ultime due giornate di campionato e poi ci sarà il rompete le righe da parte di Ancelotti, con appuntamento fissato per il ritiro di Dimaro il 6 luglio.

Intanto, dopo che sul maxischermo i momenti più belli della stagione, con le vittorie sul Liverpool e la Roma, i pari col Psg, i gol di Insigne e Milik e le parate di Meret, è arrivato il discorso del Presidente Aurelio De Laurentiis, questo quanto riportato dai colleghi del Mattino:

Alla fine dell'estate spero di rivedervi tutti