Notizie calcio. Il Napoli vince con autorità a Lecce per 4-0 e prosegue la sua risalita in campionato. A fine partita il gruppo azzurro si prende l’applauso di Aurelio De Laurentiis, che scende negli spogliatoi per complimentarsi con allenatore e calciatori: «Mai avuto dubbi. Ero sereno e tranquillo e lo sono anche adesso».