Conte accostato al Napoli, intanto è a Torino con la maglia della Juventus: ecco dove | FOTO

Accostato prepotentemente alla panchina del Napoli, Antonio Conte è a Torino, con la maglia della Juventus addosso. L'ex bianconero è infatti presente a Torino in occasione dei 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli alla Juventus, alla serata-evento che riporterà in campo tanti campioni bianconeri: "Together, a Black & White show", al PalaAlpitour.

Al suo ingresso in campo per l'amichevole fra vecchie glorie della Juventus, Antonio Conte ha ricevuto una vera e propria ovazione da parte del pubblico di fede bianconera: applausi, cori e un forte boato per il numero 8 Antonio Conte. Ecco lo scatto: