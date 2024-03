Atalanta, allenamento mattutino: lunedì la ripresa in vista del Napoli

Atalanta in campo, in vista del match di campionato contro il Napoli, dopo la sosta delle Nazionali. Questo il report:

"Ultimo allenamento di questa settimana per i nerazzurri. Mister Gasperini ha diretto una seduta di lavoro al mattino al Centro Bortolotti con un gruppo ridotto vista l’assenza dei vari nazionali. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì 25 marzo quando inizierà la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato e alla trasferta di Napoli che aprirà un vero e proprio tour de force con nove partite da disputare in meno di un mese. In programma lunedì un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".