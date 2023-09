Ultime notizie Nazionali - Nonostante il lutto per la perdita del suo papà, Stanislav Lobotka ha giocato titolare nella partita di qualificazione di stasera contro il Portogallo, valida per le qualificazioni agli Europei del Gruppo J. Slovacchia-Portogallo è terminata col risultato di 0-1 per Cristiano Ronaldo e compagni, grazie al gol al 43' di Bruno Fernandes su assist di Bernardo Silva.

83' in campo per Stanislav Lobotka prima del cambio con Hrosovsky con queste statistiche: