Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è arrivato al ritiro della Nigeria per la Coppa d'Africa, queste le dichiarazioni del bomber:

"La cosa più importante per noi adesso è andare in Costa d'Avorio e vincere il torneo; Credo in questo gruppo, abbiamo un gruppo di giocatori di talento per eseguire il lavoro, incrociamo le dita e faremo molto bene".