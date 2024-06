Georgia-Montenegro 2-0 a fine primo tempo, gol di Kiteishvili e Mikautadze. Assist di Khvicha Kvaratskhelia sul secondo gol, con un passaggio filtrante che spiazza la difesa avversaria.

????Khvicha Kvaratskhelia toying with the opposition, setting up Mikautadze for the second!?



Mikautadze has now scored 10 goals for Georgia!



?@PushGoals pic.twitter.com/aEXUGNRLRR