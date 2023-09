Donnarumma ancora titolare dopo l'errore con la Macedonia? La decisione di Spalletti

Ultimissime nazionale - Alex Meret, Ivan Provedel e Guglielmo Vicario: questi i portieri convocati dal Ct Luciano Spalletti alle spalle di Gianluigi Donnarumma titolare inamovibile finora. Profili chiamati in causa in questi giorni dopo l’errore del portiere del PSG che qualcuno avrebbe messo volentieri in discussione facendolo accomodare in panchina.

La posizione di Spalletti su Donnarumma

Tuttavia il neo commissario tecnico è irremovibile: sarà ancora lui il titolare. “A lui non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che brucia le tappe perché gli viene donato questo talento, questa qualità. E siccome noi tutti si è fatto fatica e s'è dovuto lavorare forte per arrivare a un livello e poi a qualcun altro viene donato... Si fa un po' fatica ad accettarlo e lo si aspetta al varco per poi colpirlo. C'è questo modo di ragionare”, ha evidenziato ieri il tecnico in conferenza come riporta TuttoSport chiedendo comunque impegno e duro lavoro al suo estremo difensore.