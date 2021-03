Verona, Juric: "Io nuovo allenatore del Napoli? Ecco cosa penso"

Napoli - Ivan Juric, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

Quali sono le differenze tra lei e De Zerbi? Come commenta le voci che in queste ore la accostano al Napoli? "Ho tanta stima di Roberto: anche nei momenti bui, a Palermo e Benevento, ha sempre avuto la sua idea di calcio. Ha anche la personalità per farsi comprare i giocatori che vuole lui, mandando via giocatori anche forti che non rientrano nei suoi parametri. Migliora il prodotto, è ambizioso: è un collega, quasi amico, che apprezzo tanto. La differenza la devono dire gli altri: penso che entrambi abbiamo le idee chiare. In questo momento è presto per parlare di futuro: la squadra non deve rilassarsi, deve restare sul pezzo per ottenere la salvezza e fare belle partite".

È seccato di vedersi accostato al Napoli? "Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l'autostima leggo qualcosa (ride, ndr). In questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo".