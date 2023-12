Udinese, Cioffi attacca: "Per i ragazzi non c'era il rigore dell'Inter, ci ha spento il cervello!"

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, dopo la sconfitta sul campo dell'Inter è intervenuto al microfono di DAZN:

"Nel calcio si sbaglia, non c'è rammarico per quell'occasione di Pereyra. La speranza era di crearne altre, poche ma buone. La mia scelta è stata di aspettare l'Inter bassa, togliendo profondità agli attaccanti e tappando le ali a Barella che è un calciatore che temevo molto per le nostre caratteristiche. Sapevo che i terzi loro avrebbero invaso tanto il campo, che ci avrebbero creato problemi, quindi mi aspettavo una partita di resilienza difensiva, aspettando qualche occasione in ripartenza che di solito l'Inter concede. Il rigore ci ha spento il cervello ed è questo che non deve accadere, perché 1-0 a San Siro tutta questa vergogna non c'è e chissà che poi il dio del calcio ti porti a fare un pareggio. Se guardi il terzo gol è un gol preso come non dovevamo, non dovevamo andarla a prendere. L'Inter ha fatto passare brutti momenti a una grande squadra come il Napoli proprio in situazioni come questa. Abbiamo staccato dopo il gol su rigore che per loro (i calciatori, ndr) era dubbio dal campo, io invece non commento".