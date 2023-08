Tramezzani: "Gabri Veiga? Dire no al Napoli è una follia"

Notizie Calcio Napoli - L'ex allenatore del Al-Faisaly e attuale commentatore per La7 della Saudi Pro League, Paolo Tramezzani, ha rilasciato delle dichiarazioni alla redazione di Calciomercato.it:

"Per i calciatori di altissimo livello sicuramente la scelta di giocare in Arabia è dipesa dal fattore economico. Chi magari è a fine carriera penso che faccia una scelta ragionevole. O quantomeno è ragionata. Chi invece poteva giocare ancora in club importanti avrà affrettato la sua decisione.

Se sto parlando di Milinkovic Savic? E’ chiaro che lui ha avuto sempre opportunità tra Premier, Liga e Serie A. Lui è uno di quelli che forse ha anticipato quest’uscita dal calcio vero. Gabri Veiga? E’ da matti rinunciare al Napoli. Le motivazioni secondo me non sono state calcistiche. Dire di no al Napoli oggi sembra una roba impossibile”.