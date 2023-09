Trevisani: "Anguissa osceno e Lobotka normale senza Spalletti! Il Napoli non ha questa gran rosa"

Il collega di Sport Mediaset, ha commentto ai microfoni di Fantacalcio il momento del Napoli di Rudi Garcia.

"Non ho mai capito chi sosteneva che il Napoli non avrebbe potuto perdere lo scudetto l'anno scorso con una squadra di fenomeni. Ma fenomeni di cosa?

Anguissa e Lobotka sono giocatori normali resi fenomeni da Spalletti.

Anguissa è un calciatore che nel Fulham contava poco e niente e che al Mondiale senza Spalletti ha fatto prestazioni oscene.

Lobotka è un calciatore normale che con Spalletti si è esaltato.

Il Napoli di Spalletti sarebbe stato favorito anche quest'anno ma quello di Garcia non lo è. Per me Inter, Milan e Juventus sono più forti, poi viene il Napoli".