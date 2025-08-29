Specchia: "Lang un passo indietro, serviva questo nome sulla fascia”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore:

“Ho ritrovato un grande Napoli col Sassuolo. Conte ha reso subito la squadra solita, concede poco agli avversari. Anche se la forma non è al top, si ricompatte subito alla prima palla persa. Con Hojlund ora si va ad arricchire l’attacco e l’assenza di Lukaku peserà meno. Non abbiamo giocatori prolifici sugli esterni, è riuscito a trovare la soluzione con McTominay, ma serviva qualcosa in più di Lang. Senza Ndoye, si è fatto un passo indietro sul mercato. Conte si è dovuto arrendere all’evidenza dell’infortunio di Lukaku, non credo farà più di 10 partite quest’anno. Quindi il mister si è dovuto arrangiare diversamente, anche col mercato. Lucca e Hojlund avranno un peso enorme sulle proprie spalle.

Ciò detto, il Napoli mi fa essere fiducioso: siamo davanti all’Inter, perché parte campione di Italia e ha acquistato tanti giocatori forti. È inutile nascondersi. Sono sicuro che riprenderemo lo stesso cammino con il piglio dello scorso anno. In questo Conte è un fuoriclasse, è il miglior architetto disponibile sul mercato. Ambire qualcosa in Champions, invece, è diverso. Ci sono equilibri diversi, ma sono sicuro che lì verranno utile le alternative”.