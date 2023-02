Simeone svela: "Studio i portieri, scrivo tutto e controllo Wyscout! Devo sapere cosa fare al momento giusto"

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sports. Di seguito l'intervista dell'argentino.

"Ho avuto questa idea: ho deciso che avevo bisogno di scrivere, avevo bisogno di studiare. Tutti i portieri hanno un allenatore. Quindi mi sono detto, se è abbastanza importante per i portieri studiare gli attaccanti allora deve essere abbastanza importante per gli attaccanti studiare i portieri. Adesso studio molto i portieri perché è importante che gli attaccanti conoscano il comportamento dei portieri quando tirano. Ho bisogno di conoscere i loro movimenti. Studio molto, molto a fondo, così quando sono in campo, so quando e dove tirare. È tutto nel mio taccuino. Prima di ogni partita scrivo i nomi dei giocatori. Scrivo le mie idee per diversi scenari. E scrivo del portiere. Qual è la cosa migliore che posso fare contro quel portiere? Poi immagino quel momento. Questo è il secondo anno che lo faccio, scrivo prima di ogni partita. Ogni momento libero che ho a casa vado sull'app Wyscout e scrivo qualcosa di nuovo"